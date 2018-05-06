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Президент Ливана призвал граждан не уклоняться от участия в парламентских выборах
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Президент Ливана призвал граждан не уклоняться от участия в парламентских выборах 

RT на русском 1 час назад
Отмечается, что ливанский лидер подчеркнул необходимость «не уклоняться от участия во всеобщих выборах и использовать своё право свободного волеизъявления».
«Ливанцы сегодня участвуют в важнейшем политическом и национальном событии, в ходе которого определится, кто будет представлять их в парламенте», — цитирует его ТАСС.
Аун также добавил, что голосование проводится на основе пропорциональной избирательной системы. Это, в свою очередь, «позволит попасть в законодательный орган власти представителям всех религиозных общин и даже мелким партиям».
По его мнению, подобная мера позволит укрепить внутреннюю стабильность страны.
Ранее стало известно, что в Ливане началось голосование на парламентских выборах.
RT на русском: последние новости
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