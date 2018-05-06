Президент Ливана призвал граждан не уклоняться от участия в парламентских выборах

Отмечается, что ливанский лидер подчеркнул необходимость «не уклоняться от участия во всеобщих выборах и использовать своё право свободного волеизъявления».

«Ливанцы сегодня участвуют в важнейшем политическом и национальном событии, в ходе которого определится, кто будет представлять их в парламенте», — цитирует его ТАСС

Аун также добавил, что голосование проводится на основе пропорциональной избирательной системы. Это, в свою очередь, «позволит попасть в законодательный орган власти представителям всех религиозных общин и даже мелким партиям».

По его мнению, подобная мера позволит укрепить внутреннюю стабильность страны.