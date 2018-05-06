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В «Бессмертном полку» в Мадриде приняли участие сотни человек
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В «Бессмертном полку» в Мадриде приняли участие сотни человек 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В ряде городов Испании в воскресенье прошла акция «Бессмертный полк», в Мадриде в ней приняли участие около 500 человек.
В столице Испании участники акции прошли по центральным улицам — аллеям Прадо и Реколетос. Завершился праздник концертом на площади Колумба, передает РИА «Новости».
Шествие возглавлял человек со Знаменем Победы, копией того, которое водрузили 1 мая 1945 года над Рейхстагом.
Также на шествие принесли флаги СССР, Второй Испанской Республики, России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Белоруссии… Колонна двигалась под песни военных лет, голос Юрия Левина, зачитывающего сводки с фронтов. Туристы и местные жители с интересом рассматривали происходящее, снимали «Бессмертный полк» на телефоны.
Участник парада, Денис Гончаров принес на акцию фотографию своего прадеда, о котором известна лишь информация из архивов.
«Я нашел справку из военкомата — в ней говорилось, что Большаков Давыд Александрович пропал без вести под Сталинградом. Он отец моей бабушки. Бабушка сама из деревни под Ульяновском. Говорила, что ушел на фронт и не вернулся. Больше про него ничего не знали», — сказал Денис.
Испанцы с республиканскими флагами замыкали колонну — они присоединились к шествию в знак памяти о том, как СССР помогал Испании во время Гражданской войны, когда республиканцы боролись против армии Франко.
«Военно-техническая помощь СССР Испанской Республике была очень важной. Большое количество детей были эвакуированы в СССР, туда же после войны эмигрировали многие республиканцы, они участвовали в войне против фашизма в рядах Красной Армии», — говорит Анхелес Маэстро.
Посол России в Испании Юрий Корчагин также принял участие в шествии, он пришел на шествие с семьей. В его руках была фотография отца, Петра Афанасьевича, который в июне 1941 года закончил МГУ и только что защитил диплом, однако пошел на фронт и стал командиром пулеметного взвода, воевал на передовой.
«Всю войну прошел. Я мальчишкой любил его расспрашивать про войну. Он рассказывал», — сказал Корчагин.
Впервые в Мадриде акция прошла в 2016 году. Колонны прошли также по улицам Барселоны, Аликанте, Сантандера, Сан-Себастьяна и Льорет-де-Мар.
Ранее в воскресенье акция состоялась в Сеуле, Нью-Йорке, Сиднее, Лиссабоне, Стокгольме. В некоторых странах в этом году акция «Бессмертный полк» состоялась впервые.
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