Ямальцам предлагают избавиться от темных подъездов и при этом сэкономить

Активисты партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» на Ямале организовали новую акцию. Она называется «Светлый подъезд» и посвящена положительным и отрицательным моментам, с которыми сталкиваются жители в своих домах ежедневно.

Старт инициативе дали в Аксарке. Здесь активисты обследовали семь многоквартирников. Существенных нарушений по освещению мест общего пользования и неисправностей в подъездах они не увидели. Однако по двум адресам обнаружили сломанные выключатели. Неисправность должна устранить управляющая компания, а партийцы это проверят.

На днях акция стартовала в Салехарде , представители проекта показали журналистам положительную практику работы коммунальщиков в нескольких домах. В частности, в многоквартирнике №2 по улице Мира полгода назад появились энергосберегающие технологии: светодиодные лампы в подъездах включаются в темное время суток, только реагируя на датчики движения, а через заданное время гаснут. Выгода в оплате электричества на общедомовые нужды уже ощутима — объемы сократились примерно на 20 процентов, рассказала директор ООО «Стройжилсервис» Оксана Филинская.

— Оборудование куплено и установлено за счет сэкономленных средств собственников, которые они платят компании за обслуживание дома. Оснащение обошлось в 60 тысяч рублей, — сказала Оксана Филинская, отметив, что жители дома положительно отнеслись к инициативе коммунальщиков. Подобные технологии УК использовала еще на двух салехардских домах.

Владимир Сычев , координатор партийного проекта в Салехарде подчеркнул, что представленная система одна из наиболее выгодных для жильцов. Ведь в ней используются светодиодные лампы, которые отличаются и безопасностью и эффективностью.

— Цель нашей акции показать жителям, как можно оснастить подъезды, чтобы более удобно пользоваться освещением в них, — отметил он.

Добавим, представители проекта ждут от ямальцев предложений и вопросов, также они готовы помочь, если у собственников квартир нет взаимопонимания с их УК или ТСЖ. Обратиться можно через соцсети:

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