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«Вальс Победы» объединит более 150 пар в Челябинске
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«Вальс Победы» объединит более 150 пар в Челябинске 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
«Вальс Пебеды» станцуют в Челябинске в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщают организаторы.
В танцевальном флэшмобе примут участие более 150 пар — студенты, а также ученики школ № 6 и № 98. Юноши наденут военную форму, а девушки — платья 1940-х годов. Мелодии вальсов сыграет военный оркестр Челябинского высшего военного краснознаменного училища штурманов.
«Главными на этом тёплом празднике станут ветераны, представители старшего поколения, которые также исполнят Победный вальс 1945-го года», — отмечают организаторы.
Флэшмоб начнётся в 13 часов 7 мая на площадке перед главным корпусом ЮУрГУ.
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