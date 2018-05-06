«Вальс Победы» объединит более 150 пар в Челябинске

«Вальс Пебеды» станцуют в Челябинске в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщают организаторы.

В танцевальном флэшмобе примут участие более 150 пар — студенты, а также ученики школ № 6 и № 98. Юноши наденут военную форму, а девушки — платья 1940-х годов. Мелодии вальсов сыграет военный оркестр Челябинского высшего военного краснознаменного училища штурманов.

«Главными на этом тёплом празднике станут ветераны, представители старшего поколения, которые также исполнят Победный вальс 1945-го года», — отмечают организаторы.

Флэшмоб начнётся в 13 часов 7 мая на площадке перед главным корпусом ЮУрГУ.