Ещё
Ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области отметила юбилей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области отметила юбилей 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Торжественные мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования региональной Ассоциации воинов-интернационалистов прошли в Черняховске в субботу, 5 мая.
В них приняли участие заместитель председателя правительства — министр по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба, глава администрации Черняховского городского округа, участник Афганской войны Сергей Булычев, ветераны боевых действий, члены семей воинов-интернационалистов, учащиеся кадетских классов, жители муниципалитета.
Они почтили память погибших минутой молчания и возложили венки к памятникам дважды Герою Советского Союза Ивану Черняховскому и воинам-интернационалистам.
От имени губернатора и правительства области Александр Торба поздравил членов ассоциации и выразил ветеранам боевых действий глубокую благодарность.
«Спасибо всем, кто прошел суровые испытания огнем и сегодня беззаветно трудится на благо Отечества и родного края, за то, что сохранили высокие нравственные ценности. Своей активной гражданской позицией и добрыми делами вы заработали авторитет среди ваших боевых товарищей и жителей Калининградской области. Неоценим вклад ветеранов боевых действий в патриотическое воспитание молодежи», — сказал заместитель председателя регионального правительства.
Во время праздничного вечера Александр Торба вручил активистам общественной организации почетные грамоты и благодарности регионального министерства по муниципальному развитию и внутренней политике.
Вести Калининград: последние новости
Работники и ветераны прокуратуры Балтфлота вышли на митинг В Светлогорске отмечают День водолаза В Калининграде отремонтирую 16 дворов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Сапунов31
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1646
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию336
Украине запретили использовать «Джавелины»260
Американский беспилотник «нацелился» на Донбасс229
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
03:44
Путин отменил наказание министру транспорта
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
04:43
Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»
Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение