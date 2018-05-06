Ассоциация воинов-интернационалистов Калининградской области отметила юбилей

Торжественные мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования региональной Ассоциации воинов-интернационалистов прошли в Черняховске в субботу, 5 мая.

В них приняли участие заместитель председателя правительства — министр по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба , глава администрации Черняховского городского округа, участник Афганской войны Сергей Булычев , ветераны боевых действий, члены семей воинов-интернационалистов, учащиеся кадетских классов, жители муниципалитета.

Они почтили память погибших минутой молчания и возложили венки к памятникам дважды Герою Советского Союза Ивану Черняховскому и воинам-интернационалистам.

От имени губернатора и правительства области Александр Торба поздравил членов ассоциации и выразил ветеранам боевых действий глубокую благодарность.

«Спасибо всем, кто прошел суровые испытания огнем и сегодня беззаветно трудится на благо Отечества и родного края, за то, что сохранили высокие нравственные ценности. Своей активной гражданской позицией и добрыми делами вы заработали авторитет среди ваших боевых товарищей и жителей Калининградской области . Неоценим вклад ветеранов боевых действий в патриотическое воспитание молодежи», — сказал заместитель председателя регионального правительства.

Во время праздничного вечера Александр Торба вручил активистам общественной организации почетные грамоты и благодарности регионального министерства по муниципальному развитию и внутренней политике.