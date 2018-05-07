96-летняя Евдокия Егоровна Полякова осталась ее единственным живым участником в Тбилисском районе
На Кубани к участнице Сталинградской битвы приехали на бронетранспортере.
Поздравить 96-летнюю жительницу станицы Новобекешевской с 9 мая решили необычным образом — молодогвардейцы и ветераны боевых действий в Афганистане приехали к бабушке на БТР.
Для нее специально подготовили концертную программу, состоящую из известных песен военных лет. Около дома посадили деревья.
Сегодня Евдокия Егоровна осталась единственной из ныне живущих участников Сталинградской битвы в районе. Она была призвана в ряды Красной Армии в 20-летнем возрасте. Служила санинструктором 362 стрелкового полка 315-я Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии. Награждена медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией». Известие об окончании войны встретила в Крыму.
В мирное время работала медсестрой в станице Нововладимировской, сообщает пресс-служба администрации Тбилисского района.