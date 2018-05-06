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Под Саратовом люди захлебываются фекалиями
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Под Саратовом люди захлебываются фекалиями 

Новости Саратова 26 минут назад
Фото: Новости Саратова
Экологическая катастрофа местного масштаба произошла в городе Ершов Саратовской области. Больше месяца назад здесь забилась городская канализация. В результате фекальные стоки частично вылились на улицу, частично — в местный пруд. После этого в апреле в открытом городском водоеме сразу погибла вся рыба.
Однако проблема с канализацией не устранена до сих пор. Местные жители сообщают интернет-изданию «Новости Саратова», что вода с фекалиями бежит почти по одной из центральных улиц города — Юбилейной. Между тем, на 9 мая здесь должно состояться мероприятие ко Днб Победы — шествие «Бессмертный полк».
Фекальные стоки находятся прямо на площадке жилого дома № 8, где гуляют семьи с детьми. Местная власть на просьбы о помощи устранить проблему не реагирует вот уже второй месяц. Ершовцы надеются, что резонанс на региональном уровне поможет им избавиться от опасного соседства с канализационными водами. В противном случае это грозит распространением опасных заболеваний.
Фото: Новости Саратова
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