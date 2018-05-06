Вячеслав Правдзинский: «Дизайн-входные» сглаживают барьеры между столичным дизайном и работой на территории"

«Дизайн-выходные» — это открытое неформальное мероприятие. Здесь мы собираем профессионалов, которые рассказывают своим местным коллегам очень важные вещи. В итоге получается крепкая синергия. Нам очень важно привозить в регион самых лучших. Так мы можем исключить любые барьеры между столичным дизайном и работой на территории", — рассказывает один из основателей «выходных», творческий директор фонда «Перспектива» Вячеслав Правдзинский.