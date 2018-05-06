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Вячеслав Правдзинский: «Дизайн-входные» сглаживают барьеры между столичным дизайном и работой на территории"
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Вячеслав Правдзинский: «Дизайн-входные» сглаживают барьеры между столичным дизайном и работой на территории" 

Волга Ньюс 29 минут назад
«Дизайн-выходные» — это открытое неформальное мероприятие. Здесь мы собираем профессионалов, которые рассказывают своим местным коллегам очень важные вещи. В итоге получается крепкая синергия. Нам очень важно привозить в регион самых лучших. Так мы можем исключить любые барьеры между столичным дизайном и работой на территории", — рассказывает один из основателей «выходных», творческий директор фонда «Перспектива» Вячеслав Правдзинский.
По его словам, Самара принимает фестиваль не случайно. «В Самарской области есть крепкое дизайн-сообщество, со своими традициями профессиональных мероприятий. Именно здесь в свое время проводился фестиваль интернет-деятель „404“. Во многом благодаря его организаторам и появился проект дизайн-выходные», — сказал Правдзинский.
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