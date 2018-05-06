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Эд Ширан отмечает год борьбы с никотиновой зависимостью
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Эд Ширан отмечает год борьбы с никотиновой зависимостью 

Журнал ОК! 37 минут назад
Эд Ширан рассказал, что справляется с никотиновой зависимостью уже год. До этого певец страдал от зависимости в течение десяти лет. Об этом стало известно после того, как Эд поделился черно-белой фотографией в Инстаграме, где изображен он на одном из своих концертов, держа руку вверх.
«Отмечаю целый год без курения сегодня», — написал певец.
Celebrating one year being a non smoker today. ? @zakarywalters
A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on  May 5, 2018 at 5:50am PDT  Это не первый раз, когда знаменитость пытается справиться со своими зависимостями. В 2011 году он уже пытался отказаться от алкоголя и сигарет. В 2012 год он не смог противопостоять зависимостям и вернулся к ним до 2015 года. Тогда он совершил вторую попытку, о чем публично заявил на шоу Элен Дедженерес, но и тогда у него не вышло.
«Я понял, что курю уже 10 лет и это ужасно. Я начал это делать, когда был моложе, и я всегда думал, что смогу бросить в любой момент, но это ловушка. Когда я пересек черту в десять лет, то подумал, что, если не остановлюсь, будет сложнее и сложнее», — сказал певец.
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