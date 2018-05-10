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Дожди, грозы и туманы: синоптики рассказали о погоде на Кубани в ближайшие дни
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Дожди, грозы и туманы: синоптики рассказали о погоде на Кубани в ближайшие дни 

Новая Кубань 20 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. В Краснодарском крае сегодня, 10 мая, прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Утром и вечером ожидается туман. Ветер восточного и северо-восточного направлений с порывами до 12-17 м/с, местами — до 20 м/с. Температура воздуха днем 18-23°С, ночью похолодает до 9-14°С.
На Черноморском побережье отметки термометров днем покажут 17-22°С, ночью — 11-16°С.
В Краснодаре сегодня днем ожидается +20°С, ночью +14°С. Дожди продержатся в краевой столице до воскресенья.
В ближайшие два дня на Кубани ожидаются также дожди, грозы, местами — град.
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