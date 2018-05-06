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С портретами, гвоздиками и песнями: «Бессмертный полк» шагает по миру
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С портретами, гвоздиками и песнями: «Бессмертный полк» шагает по миру 

Мир24 46 минут назад
Накануне 9 мая по всему миру проходят акции памяти «Бессмертный полк», сообщает «МИР 24».
Тысячи человек вышли на улицы городов в США, Чили, Швейцарии, Италии и Нидерландах.
«Бессмертный полк» в Нью-Йорке собрал около двух тысяч участников. Выходцы из советских республик прошлись по Бэттери-парку к мемориалу погибшим на войне и выпустили в небо над Манхэттеном воздушные шары.
Акции памяти также прошли в Вашингтоне, Бостоне, Денвере, Колорадо. В ближайшие дни «Бессмертный полк» прошагает по Чикаго, Хьюстону, Лос-Анджелесу и охватит в общей сложности два десятка городов.
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