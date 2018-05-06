С портретами, гвоздиками и песнями: «Бессмертный полк» шагает по миру

Накануне 9 мая по всему миру проходят акции памяти «Бессмертный полк», сообщает «МИР 24». Чили, Швейцарии, Италии и Нидерландах. Тысячи человек вышли на улицы городов в США «Бессмертный полк» в Нью-Йорке собрал около двух тысяч участников. Выходцы из советских республик прошлись по Бэттери-парку к мемориалу погибшим на войне и выпустили в небо над Манхэттеном воздушные шары. Акции памяти также прошли в Вашингтоне, Бостоне, Денвере, Колорадо. В ближайшие дни «Бессмертный полк» прошагает по Чикаго , Хьюстону, Лос-Анджелесу и охватит в общей сложности два десятка городов. ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ