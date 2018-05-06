Звездные подруги и плюшевые медведи: беременная Ева Лонгория устроила пижамную вечеринку в честь будущего малыша 

Ева Лонгория позвала на семейный праздник своих подруг, актрисаМелани Гриффит, Элизабет Бэнкс, Розалин Санчес, Софию Буш и других знаменитостей. Будущая мама попросила всех прийти на вечеринку в пижамах, а сама встречала гостей в булом воздушном платье.
Территория вокруг дома Евы была украшена желтыми воздушными шарами в виде букв Baby Baston (Хосе Антонио Бастон — супруг актрисы и отец ее будущего ребенка) и плющевыми медведями. Не обошлось и без традиционного подарка будущей маме — торта из подгузников. Первенец Евы Логории должен появиться на свет в мае. Известно, что это будет мальчик.
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Фото:Instagram