Звездные подруги и плюшевые медведи: беременная Ева Лонгория устроила пижамную вечеринку в честь будущего малыша

Территория вокруг дома Евы была украшена желтыми воздушными шарами в виде букв Baby Baston (Хосе Антонио Бастон — супруг актрисы и отец ее будущего ребенка) и плющевыми медведями. Не обошлось и без традиционного подарка будущей маме — торта из подгузников. Первенец Евы Логории должен появиться на свет в мае. Известно, что это будет мальчик.

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Фото:Instagram