Ева Лонгория устроила пижамную вечеринку в честь будущего ребенка

Розалин Санчес, Энн Уинтерс Ева Лонгория , Дениза Тонтц 43-летняя Ева Лонгория, которая вот-вот впервые станет мамой, вчера, 5 мая, устроила baby shower — вечеринку в честь своего будущего малыша. Принять участие в празднике звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» (Desperate Housewives) пригласила Мелани Гриффит Элизабет Бэнкс , Розалин Санчес, Софию Буш и других знаменитостей. Вечеринку Лонгория решила сделать тематической и попросила всех гостей прийти в пижамах. Надо сказать, что к просьбе актрисы многие подошли весьма ответственно и пришли на праздник в удобной домашней одежде и одежде для сна. Сама же Ева появилась на мероприятии в нежном кружевном белом платье в пол и выглядела очень счастливой.

Фото из Instagram Мелиссы Фумеро

Мелани Гриффит, Ева Лонгория, Элизабет Бэнкс

Pepe surprised Eva at the baby shower! Such beautiful love. Soul mates. Happiness, connection, love, all is right in their world. True love! @evalongoria and Pepe and Baby Baston and Family and LOVE A post shared by MELANIE (@melanie_griffith57) on May 5, 2018 at 8:34pm PDT Celebrating with @evalongoria today — baby Baston has the cutest, smartest, coolest mom ever. A post shared by Elizabeth Banks (@elizabethbanks) on May 5, 2018 at 3:19pm PDT Специально для праздника были изготовлены печенья с надписью «малыш Бастон» (Хосе Антонио Бастон — супруг актрисы и отец ее будущего ребенка. — Прим. ред.), а также специальные футболки для плюшевых медведей с теми же словами. Сама же территория была украшена желтыми воздушными шарами в виде букв Baby Baston. Поделилась звезда и первыми подарками, которые получила от своих гостей. Особенно ей понравились торт в виде подгузников и мягкие игрушки, которые наверняка придутся по душе и ее малышу.

Розалин Санчес и Ева Лонгория

Фото из Instagram Кена Пэйвса

Фото из Instagram Кена Пэйвса

Our Bae is having a Baby! #babybaston PJ party! We love you Eva! @kenpaves @evalongoria @charroxstylist @denisevasi @melanie_griffith57 #lafamilia A post shared by elle (@ellerakieten) on May 5, 2018 at 3:33pm PDT Фото из Instagram Евы Лонгории

Фото из Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория