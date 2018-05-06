Синий забор на набережной в Нижнем Новгороде предлагают сделать памятником

Статус объекта культурного наследия предлагает придать синему забору на набережной в Нижнем Новгороде житель областного центра.

Соответствующее обращение, адресованное городской администрации, Гордуме и мэру областного центра, Николай Ткаченко разместил на онлайн-платформе для размещения петиций change.org.

Как утверждает автор предложения, синий забор, «мозоливший глаза» нижегородцам на протяжении девяти лет, представляет собой яркий и самобытный образ города.

За это время забор успел стать арт-объектом: на нем устраивали инсталяции, с ним выпускались значки и туристические магниты.

Однако перед началом чемпионата мира забор снесут, так как на набережной закончился ремонт.

Николай Ткаченко предлагает «оставить часть Синего забора и сделать его памятником на Нижне-Волжской набережной». По его мнению, объект может стать не только местом притяжения туристов, но и напоминанием о сложных временах, а также символом преодоления трудностей.