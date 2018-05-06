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СМИ: белорусские реконструкторы воссоздают бронепоезд времен Великой Отечественной войны
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СМИ: белорусские реконструкторы воссоздают бронепоезд времен Великой Отечественной войны 

ТАСС 1 час назад
МИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Белорусские реконструкторы историко-культурного комплекса «Линия Сталина» воссоздают бронепоезд времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказала белорусская газета «Республика».
За создание бронепоезда месяц назад взялись Александр Микалуцкий и Владимир Якушев с сыновьями Алексеем и Максимом, которые хорошо разбираются в технике и уже 20 лет находят, достают из болот, рек и озер технику военных лет и восстанавливают ее. Белорусская железная дорога (БЖД) в помощь реконструкторам предоставила платформу, проложила рельсы, доставила из-под Бреста поезд 1942 года выпуска.
Кроме того, на самом комплексе «Линия Сталина» совместно с БЖД, министерством обороны и «Белавтодор» построена железная дорога длиной в 270 м с действующей стрелкой перевода путей для новой исторической экспозиции, где будут стоять бронедрезина и бронепоезд, состоящий из паровоза и четырех броневагонов. В дальнейшем планируется возведение железнодорожного моста через водоем и строительство пассажирской станции предвоенного времени.
"Сейчас занимаемся сварочными работами, причем все делаем так, как выглядело тогда, когда выпускали такие бронепоезда, все это на самом деле непросто. Самое тяжелое — работа над мелкими элементами, — отметил Александр Микалуцкий. — Башни для поезда уже готовы, они в ангаре, установят их ближе к концу работ". Он рассказал, что эти башни — полная копия образца башни Т-34 1941-1942 годов, они будут не только вращаться, но и стрелять газокислородной смесью.
Также будут установлены пулеметы «Максим», две зенитки, самодельные реактивные установки типа «Катюша». Помимо самой бронеплощадки, будут хозвагон, кухня и другое. Планируется, что первый бронепоезд «Линии Сталина» покажут к 3 июля — Дню освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Как все начиналось
Через руки реставраторов прошло около 30 единиц техники. В их числе бронекорпус самолета Ил-2, найденный в болоте, бронекатер военной флотилии БК-205, который доставали из грунта, где он был на глубине 4 м, и найденная в огороде пушка Грабина — ЗиС-3.
"Первый танк мы подняли и восстановили в 1998 году — это был советский легкий колесно-гусеничный танк БТ-7, его нашли в болоте у деревни Шибеки [Оршанский район] еще в 70-х годах прошлого века, но поднять машину удалось лишь спустя два десятка лет, — рассказал Владимир Якушев. — На подъем ушло два месяца, но когда подняли — ахнули: болото сохранило танк в очень хорошем состоянии — все легко откручивалось, даже краска родная сохранилась".
Скрупулезность в работе дает свои плоды — танки, созданные на «Линии Сталина», можно увидеть в фильмах «Поп», «Застава Жилина», «Днепровский рубеж», «Пес Рыжий» и т.д. По заказу белорусской компании Wargaming была собрана машина МС-1 или Т-18. Танк Т-34-76 работы реставраторов стоит в музее истории Великой Отечественной войны в Минске, другой — на постаменте на въезде на «Линию Сталина».
Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» открыт в районе города Заславль Минской области. Именно здесь фашистская танковая армада, двигавшаяся на Москву, впервые столкнулась с сопротивлением бойцов Минского укрепрайона. На площади почти в 40 га восстановлены места сражений: оборудованы артиллерийские батареи, пулеметные доты, командно-наблюдательный пункт, воссоздана фронтовая переправа. Всего здесь собрано около 200 образцов военной техники, многие из них уникальны.
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