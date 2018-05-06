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Какие «конспиративные поручения» выполнял начальник охраны Берии Сардион Надарая
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Какие «конспиративные поручения» выполнял начальник охраны Берии Сардион Надарая 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Этот бериевский палач был причастен ко многим зверствам, которые творились во время руководства спецслужбами Лаврентия Берии. Наибольшую известность Сардион Надарая получил в качестве поставщика жертв для сексуальных утех своего шефа.
Садист, входивший в ближний круг
Надарая, как и многие доверенные лица Берии, был его земляком. Уже спустя 11 лет после начала службы в органах госбезопасности Сардион получил должность начальника внутренней тюрьмы НКВД Грузинской ССР. Как сказано в обвинительном заключении от 10 января 1955 года, в котором С. Н. Надарая в числе восьми соратников Берии обвиняется в совершении государственных преступлений, Сардион был весьма приближен к Берии: ездил вместе с ним на рыбалку, участвовал в пикниках, что могли себе позволить только особо доверенные лица. Согласно тому же обвинительному заключению, находясь в должности начальника внутренней тюрьмы, Надарая, по сути, руководил процессом жестоких пыток заключенных, из которых разными, подчас откровенно садистскими и изуверскими, способами выбивались показания-самооговоры. Многие допрашиваемые умирали от побоев и истязаний. Факты эти тщательно скрывались, тюремным медикам запрещалось фиксировать истинные причины болезней или смерти тех, кто подвергался пыткам. Надарая и сам пытал и избивал арестованных перед расстрелом. Историки утверждают, что он участвовал и непосредственно в расстрелах, на его совести сотни убитых заключенных. В частности, в результате истязаний во внутренней тюрьме НКВД у бывшего секретаря Гузинского ЦК партии Мамулия были выбиты показания на партийного деятеля Серго Орджоникидзе. Мамулия, как признался на следствии сам Надарая, привязали к столу, и он, регулярно избиваемый, так простоял больше недели, пока не оклеветал того, на кого указали следователи.
Поставщик живого товара
С 1939 года Надарая по протекции своего земляка Берии пошел на повышение — Лаврентий Павлович определил его в заместители начальника своей личной охраны. А спустя 14 лет Надарая возглавил охрану Берии. Он был одним из наиболее верных службистов, окружавших главу советского министерства госбезопасности.
Вместе с Рафаэлем Саркисовым (своим непосредственным начальником на протяжении 14 лет) Надарая исполнял так называемые «конспиративные поручения» Берии, среди которых одним из самых важных была доставка ему девушек и женщин для плотских утех. Фактически они выступали в роли сводников. Саркисов и Надарая выслеживали жертву, на которую указывал Берия, часто просто заприметив ее на улице, выясняли, как зовут и где проживает, а затем привозили несчастную своему начальнику. Известно, что среди тех, кто вынужденно вступал в половые связи с Лаврентием Павловичем, были и знаменитые артистки, и жены высокопоставленных военнослужащих.
Как показал на следствии Саркисов (он потом сошел с ума в тюрьме, но свою «десятку» все-таки получил, из которой отсидел 5 лет), Берия мог развратничать даже с женщинами-адресатами письменных обращений к нему: Надарая и Саркисов выезжали по адресам авторов писем, и если писавшая оказывалась привлекательной особой, ее отвозили к Лаврентию Павловичу для «личной аудиенции». Обвиняемый Надарая подтвердил, что они с Саркисовым доставляли Берии на дачу или квартиру такой живой товар практически ежедневно.
После падения похотливого шефа
Как только закатилась звезда Л. П. Берии, начались аресты и всех его приближенных. Надарая на следствии припомнили и руководство грузинской внутренней тюрьмой, и сводничество во время службы в охране Берии. По версии обвинения, Надарая входил в состав антисоветской изменнической группы заговорщиков, возглавляемой врагом народа Берией. По приговору военного трибунала осенью 1955 года С. Н. Надарая приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и поражению в правах на пять лет. Срок он полностью отбыл в мордовских лагерях. Известно, что после отсидки Надарая жил в Грузии. О том, где, когда и при каких обстоятельствах умер этот нереабилитированный чекист, сведений не имеется.
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