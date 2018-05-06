Новые имена увековечили на мемориале во Владивостоке 

Новые имена героев Великой Отечественной войны 1941‐1945 годов вписали на мемориальной доске на Корабельной набережной у Вечного огня. Об этом сообщила администрация города Владивостока.
Новые имена приморских военнослужащих Великой Отечественной войны увековечили на Стене памяти. Руководитель охраны
историко-культурного
наследия Светлана Москвитина рассказала, что представители Совета Ветеранов искали героев ВОВ с 2014 года, когда появилась Стена памяти.
В частности, мемориал пополнился именами Винника Сергея Андреевича, Гончаренко Михаила Григорьевича, Гайдукова Бориса Павловича, Власкова Якова Петровича и других военных.
В мероприятии принял участие глава города Виталий Веркеенко. Мэр пожелал крепкого здоровья ветеранам и светлой памяти солдатам, отдавшим жизнь за победу и благополучие страны.
Пока горит Вечный огонь — живет наша светлая память обо всех тех, кто завоевал для нас Победу. Слава героям! С наступающим Днем Великой Победы!
— Виталий Веркеенко.
Имя погибшего в Сирии летчика вертолетного звена
Ми-24 майора Артема Кулиша нанесли на мемориальную доску «Землякам, погибшим в локальных войнах» в парке Победы в Саратове.