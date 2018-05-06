Новые имена увековечили на мемориале во Владивостоке

Новые имена героев Великой Отечественной войны 1941‐1945 годов вписали на мемориальной доске на Корабельной набережной у Вечного огня. Об этом сообщила администрация города Владивостока.

Новые имена приморских военнослужащих Великой Отечественной войны увековечили на Стене памяти. Руководитель охраны

историко-культурного

наследия Светлана Москвитина рассказала, что представители Совета Ветеранов искали героев ВОВ с 2014 года, когда появилась Стена памяти.

В частности, мемориал пополнился именами Винника Сергея Андреевича, Гончаренко Михаила Григорьевича, Гайдукова Бориса Павловича, Власкова Якова Петровича и других военных.

В мероприятии принял участие глава города Виталий Веркеенко . Мэр пожелал крепкого здоровья ветеранам и светлой памяти солдатам, отдавшим жизнь за победу и благополучие страны.

Пока горит Вечный огонь — живет наша светлая память обо всех тех, кто завоевал для нас Победу. Слава героям! С наступающим Днем Великой Победы!

— Виталий Веркеенко.

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