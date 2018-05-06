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Отношения США и Китая могут быть обоюдовыигрышными — Уоррен Баффет
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Отношения США и Китая могут быть обоюдовыигрышными — Уоррен Баффет 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Омаха /США/, 6 мая /Синьхуа/ — Отношения двух крупнейших экономик мира — США и Китая — могут быть обоюдовыигрышными. Об этом заявил журналистам в субботу в городе Омаха /штат Небраска/ известный американский инвестор Уоррен Баффет.
По его словам, США и Китай долгое время являются крупными мировыми державами в экономической и других сферах, у них есть множество общих интересов. Отношения между двумя странами с таким крупным размером экономики могут быть взаимовыгодными и обоюдовыигрышными, отметил инвестор.
Он подчеркнул, что преимущества свободной торговли весьма велики, она тесно связана с глобальным прогрессом.
В пятницу на Китайско-американском инвестиционном форуме в Омахе Уоррен Баффет заявил, что развитие экономики КНР за последние несколько десятков лет является «чудом», добавив, что он будет расширять инвестиции в Китай. —0—
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