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На крыше подмосковной электрички нашли тело подростка-зацепера
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На крыше подмосковной электрички нашли тело подростка-зацепера 

Говорит Москва 1 час назад
По её словам, которые приводит РИА Новости, Следственный комитет начал проверку. В ведомстве уточнили, что у подростка 2002 года рождения при себе обнаружили специальное снаряжение и видеокамеру.
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