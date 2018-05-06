Лучшие нижегородские кадеты получат награды 

фото из архива редакцииЛучшие нижегородские кадеты получат награды
7 мая Нижегородское областное отделение общероссийской организации «Российский союз ветеранов» совместно с Кадетской школой-интернатом №6 и Нижегородским отделением ДОСААФ России проведут у памятника А. В. Суворову на Заречном бульваре в Нижнем Новгороде митинг, посвященный Дню Победы.
На митинг приглашены участники Великой Отечественной войны, ветераны, студенты и все неравнодушные к событиям 1941-1945 годов жители Нижнего Новгорода.
Начало мероприятия в 14.00.
В ходе митинга лучшие воспитанники Кадетской школы интерната будут награждены памятным знаком Российского Союза ветеранов «Юный защитник Отечества». Награды за подписью генерала армии Михаила Моисеева кадетам вручит председатель Нижегородского областного отделения ОООВ «Российский союз ветеранов» генерал-майор Геннадий Соколов.