Лучшие нижегородские кадеты получат награды

На митинг приглашены участники Великой Отечественной войны, ветераны, студенты и все неравнодушные к событиям 1941-1945 годов жители Нижнего Новгорода.

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