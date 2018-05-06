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Милева Марич: как на Эйнштейна повлияла его первая жена
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Милева Марич: как на Эйнштейна повлияла его первая жена 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Кем же была эта удивительная женщина, из-за которой до сих пор спорят множество историков?
Словосочетание «теория относительности» слышал каждый человек хотя бы раз в жизни, а фамилия Эйнштейна в некотором смысле стала нарицательной, когда хотят обозначить выдающийся интеллект человека.
Но на самом деле история создания теории относительности неоднозначна, а историки и биографы уже не одни копья сломали в попытке узнать правду.
Вся загвоздка кроется в личности Милевы Марич, первой жены Альберта Эйнштейна. Эти имя и фамилия мало что скажут большинству людей, а ведь ее личность весьма неординарна, а судьба ее довольно печальна.
Милева Марич родилась 19 декабря 1875 года в городе Тителе Австро-Венгерской Империи. Уже с ранних лет девочка отличалась острым умом и любознательностью, и ее отец, Милош Марич, не только не препятствовал получению новых знаний, но и понимал, что одаренной дочери нужно качественное образование.
Целеустремленная Милева окончила школу с высокими оценками. Более того, за ее успехи и трудолюбие, в школе за ней закрепилось прозвище «наша святая».
Но с дальнейшим образованием для девочек в те времена ситуация стояла просто катастрофическая — большинство университетов не брали женщин на обучение, а если и брали в каких-либо случаях, то им было запрещено посещать множество курсов, особенно по техническим наукам.
Поэтому, для продолжения учебы, Милева переехала в Цюрих — первый немецкоязычный город, в котором можно было учиться женщинам.
Поначалу Милеву заинтересовала профессия врача-психиатра, но спустя один семестр девушка поняла, что это не ее специальность. Она любила физику и математику, поэтому, блестяще сдав вступительные экзамены, оказалась в группе студентов-физиков, где она была единственной девушкой. Следует отметить, что Милеве приходилось преодолевать колоссальное сопротивление общества и все время доказывать, что она ничем не хуже студентов мужского пола. Но она не только не сдалась от насмешек и пренебрежительного отношения, но и прекрасно училась, хотя страдала от туберкулеза суставов, из-за чего она все время хромала.
В эту же группу со второго раза поступил Альберт Эйнштейн, у которого поступление складывалось не так успешно, ведь он провалил вступительные.
Трудно было не заметить единственную девушку в потоке студентов, и Альберт быстро к ней привязался. Жажда знаний, толкавшая Милеву на изучение дополнительной литературы, была заразительна, и вскоре Альберт тоже к ней приобщился. Милеву не устраивало то, что в университете преподают уже устоявшиеся теории, она стремилась к самому краю науки и передовым исследованиям.
Интерес Милевы к науке подтолкнул ее забрать документы из Цюрихского политехникума и поехать учиться в Гейдельбергский университет, где она изучает электродинамику.
В Гейдельбергском университете Милева не задержалась надолго, потому что, хотя девушки и могли посещать занятия, им не выдавали никаких свидетельств о том, что они проходили обучение. Она вернулась в более свободный Цюрих.
Ухаживания Эйнштейна становятся все настойчивее, но Милева видела в нем в первую очередь родственную душу, интересующуюся наукой. Постепенно их отношения стали серьезными, и встал вопрос о женитьбе — против которой возражала мать Эйнштейна, невзлюбившая Марич и называвшая ее «книжный червь».
Помимо этого, из-за отсутствия Милевы в Цюрихе, когда она уезжала в Гейдельбергский университет, у нее оказалось очень много пропусков, и ей пришлось восполнять упущенное самостоятельно. Эйнштейн никак ей не помогал, так как у него даже не было конспектов. Выпускные Милева сдала плохо, и ей не выдали диплом — она была очень расстроена, но собиралась пересдавать в следующем году.
Как уже упоминалось ранее, девушкам надо было преодолевать множество преград в образовании — и им никогда не прощались те ошибки, которые прощались мужчинам в аналогичной ситуации.
Из-за сильного стресса Милева не смогла пересдать экзамены в следующем году. Более того, ситуацию еще больше усугубила ее наступившая беременность.
И дальше в жизни Марич наступила черная полоса: беременность и роды прошли очень тяжело, подорвав и без того слабое здоровье Милевы. Появившаяся на свет девочка Лизерль не прожила долго и скончалась от скарлатины. Следует отметить, что от Эйнштейна, вопреки его обещаниям, не было никакой помощи, и Марич приходилось все это переживать практически в одиночку.
Впоследствии пара все-таки сыграла свадьбу, и началась их совместная жизнь. Тогда же Эйнштейн и нашел работу в качестве клерка в Патентном бюро. Дома супруги работали вместе… И тогда же начался стремительный рост Эйнштейна как ученого. И тут-то и начинаются разногласия между историками. Следует отметить, что женщинам-ученым не давали публиковаться в научных журналах, это было сопряжено с большими трудностями. Очевидно, что Милева помогала своему супругу — она любила физику, и гораздо лучше Эйнштейна разбиралась в математике, из-за чего считается, что весь математический аппарат теории относительности она создала сама. Мнения различаются кардинально, начиная от того, что Милева все сделала сама, до противоположного — она никак не помогала Эйнштейну. Одним из доказательств первого утверждения считается, что работа, которую Эйнштейн написал полностью самостоятельно, является довольно слабой, в отличие от тех, в которых ему помогала Марич. Часть этих статей была и подписана «Эйнштейн — Марич».
О взаимоотношениях Марич с Эйнштейном спорят до сих пор. Немалых трудностей добавляет и то, что часть писем не сохранилась до настоящего времени, а кто знает, что могло бы там быть?
Одно ясно точно, Милева Марич — личность, которая незаслуженно осталась в тени. Хочется задать вопрос, а сколько же их — талантливых женщин, которые могли бы столько всего сделать, но запреты общества связывали им руки?
Сообщение Милева Марич: как на Эйнштейна повлияла его первая жена появились сначала на Умная.
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