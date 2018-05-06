Роухани заявил, что США пожалеют, если выйдут из ядерной сделки

Также он сообщил, что Иран готов к любому решению США по ядерной сделке.

Если Соединенные Штаты выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе, то в скором времени об этом пожалеют, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Если США выйдут из СВПД, они вскоре пожалеют об этом», — сказал, сообщает Press TV.

Также Роухани сообщил, что Иран готов к любому решению США по ядерной сделке.

«Мы готовы к любому решению по СВПД. Мы не одобряем войну и напряженность, но будем решительно защищать наши права», — заявил он, отметив, что Соединенные Штаты не смогут ничего сделать против иранского народа.

Франция, СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами ( РФ , Британия, Китай Германия и США) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, которые были введены в отношении Ирана Совбезом ООН , США и ЕС . Взамен Иран обязался свою ядерную деятельность ограничить, поставив ее под международный контроль.

В январе 2018 года президент Соединенных Штатов заявил, что американская сторона прекратит участие в СВПД, если в него не внесут изменения. Трамп напомнил, что снова продлил отмену санкций в отношении Ирана, но по его словам, это было сделано «только с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить недостатки иранской ядерной сделки». Американский лидер заявил, что до 12 мая будет принято решение, придерживаться или нет СВПД.