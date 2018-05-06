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Роухани заявил, что США пожалеют, если выйдут из ядерной сделки
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Роухани заявил, что США пожалеют, если выйдут из ядерной сделки 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Также он сообщил, что Иран готов к любому решению США по ядерной сделке.
Если Соединенные Штаты выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе, то в скором времени об этом пожалеют, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
«Если США выйдут из СВПД, они вскоре пожалеют об этом», — сказал, сообщает Press TV.
Также Роухани сообщил, что Иран готов к любому решению США по ядерной сделке.
«Мы готовы к любому решению по СВПД. Мы не одобряем войну и напряженность, но будем решительно защищать наши права», — заявил он, отметив, что Соединенные Штаты не смогут ничего сделать против иранского народа.
СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (РФ, Британия, Китай, Франция, Германия и США) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, которые были введены в отношении Ирана Совбезом ООН, США и ЕС. Взамен Иран обязался свою ядерную деятельность ограничить, поставив ее под международный контроль.
В январе 2018 года президент Соединенных Штатов заявил, что американская сторона прекратит участие в СВПД, если в него не внесут изменения. Трамп напомнил, что снова продлил отмену санкций в отношении Ирана, но по его словам, это было сделано «только с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить недостатки иранской ядерной сделки». Американский лидер заявил, что до 12 мая будет принято решение, придерживаться или нет СВПД.
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