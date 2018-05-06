Полезно знать: наиболее интересные факты о Казани

Согласно итоговым данным последней переписи населения, проведенной в России в 2010 году, численность населения столицы Татарстана превышает миллион человек. Кроме того, это один из крупнейших городов России, который удостоен чести принимать Чемпионат мира по футболу-2018.

Город Казань расположен в месте слияния рек, Волги и Казанки. Считается, что он находится в Европейской части России, хотя, если точнее, в Поволжье. Город находится на расстоянии 797 километров к востоку от Москвы , являясь одним из крупнейших промышленных, торговых, транспортных и культурных центров России. Не только с точки зрения географии, но и истории города и его культурных традиций, можно утверждать, что он является частью как Европы, так и Азии. Что же касается собственно истории города, то она насчитывает более тысячи лет, и в нем уже веками проживают представители двух мировых религий — мусульмане и христиане, преимущественно православные. Следует подчеркнуть, что представители двух крупнейших религий на протяжении веков мирно живут бок о бок друг с другом.

В настоящей статье мы постарались найти и представить читателю два десятка самых интересных фактов в связи с городом Казань:

1. Казань — один из древнейших городов России, и возник он, как и многие города, на пересечении двух рек — Волги и Казанки. Свыше 50% населения города — татары.

2. В 2014 году известный сайт «Трипэдвайзор» (TripAdvisor) признал город Казань «одним из самых популярных туристических направлений», а также одним из наиболее развитых с точки зрения туристической инфраструктуры. Город уже на протяжении нескольких лет принимает ежегодно около миллиона туристов.

3. Казань, хоть и находится к юго-востоку от Москвы, все же, относительно многих стран Азии, следует считать городом в западной части России. Пассажирский самолет преодолевает расстояние от столицы России до Казани за полтора часа.

4. В Казани зарегистрировано свыше тысячи религиозных учреждений и организаций. Как уже упоминалось, религиозные общины представлены, главным образом, мусульманами суннитского толка и православными христианами.

5. Последние годы Казань превратилась в один из признанных международных спортивных центров: в 2017 году город принимал матчи Кубка конфедераций, в 2018-м примет игры Чемпионата мира по футболу, а в 2019 году здесь пройдет Чемпионат мира по стрельбе.

6. В 1552 году Казань была захвачена штурмом войсками Ивана IV Грозного , и при штурме города погибло большое число татар-мусульман. Значительная часть тех, кто остался в живых, были вынуждены либо покинуть город, либо принять христианство. Множество дворцов и древних мечетей города было в те годы уничтожено, а многие культовые сооружения пришли в запустение из-за того, что значительная часть мусульман покинула пределы города.

7. 30 августа 2015 года Казань отпраздновала 1010-летний юбилей. Казань входит в список 15 городов-миллионников России, по числу населения. Еще ее иногда называют «третьей столицей».

8. Казань имеет две протяженных пешеходных улицы, длиной свыше двух километров, — улицы Баумана и Петербургская.

9. Жизнь города на берегах Волги во многом связана с водой. Огромный фонтан на озере Кабан — одно из самых популярных и посещаемых мест отдыха, как для местных жителей, так и для туристов. Струи воды фонтана достигают высоты 50 метров.

10. С 1897 года татары получили возможность изучать родной язык и получать на нем образование. Ранее татар не признавали как отдельную нацию, и им приходилось читать и писать либо на турецко-османском языке, либо на арабском.

11. Сегодня же в Татарстане два официальных языка — татарский и русский.

12. Зимы в Казани очень холодные — холоднее, чем в среднем на Европейской части России. Летний сезон в Казани, напротив, жаркий и сухой. Минимальная зарегистрированная температура воздуха в городе — минус 46 градусов Цельсия.

13. С 2000 года казанский Кремль считается памятником мирового культурного наследия и зарегистрирован ЮНЕСКО

14. Мечеть Кул-Шариф — одна из крупнейших не только в самой Казани, но и во всей России. Возведена она была в XVI столетии. В начале ХХ столетия здание (по утверждению автора статьи — прим. пер.) считалось одним из самых высоких в то время, высота его достигала почти 20 метров.

15. В Казани располагается один самых крупных в Восточной Европе технологических парков.

16. Казанское метро попало в Книгу рекордов Гиннеса, как метро с самой короткой линией в мире: на линии только десять станций, и поездка составляет около 10 минут.

17. Одним из самых знаменитых местных десертов Казани считается печение «чак-чак» — в сущности, это печение-хворост, залитое медовой карамелью. Крупнейший чак-чак весил около тысячу килограммов — его готовили одновременно 20 поваров. Представлено крупнейшее пирожное было на праздновании тысячелетия Казани в 2005 году.

Анкара и Гуанчжоу. 18. Казань имеет 17 городов-побратимов. Среди них назовем самые известные — Стамбул

19. Отличительная особенность международного аэропорта Казани — его значительная удаленность от центра города, более 25 километров.

20. В зимнее время года для переезда через Волгу используются надувные лодки «Пневмоконус».