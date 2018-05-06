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В устройстве двухглавой системы управления разбирались вологодские школьники на городском квесте
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В устройстве двухглавой системы управления разбирались вологодские школьники на городском квесте 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Игру «Кто здесь главный?» для старшеклассников пяти школ Вологды провели активисты регионального отделения Молодой гвардии Единой России. Школьники прошли восемь станций, на каждой из которых ответили на вопросы о политическом устройстве города и региона.
Предварительно в стенах городской Думы для шести команд из школ №№ 5, 11, 21, 33, и гимназии №2 прошла открытая лекция об устройстве муниципальной власти. Накануне ребята проверили полученные знания в квесте.
Задания команды получали через QR-коды с помощью мобильного приложения. На станциях школьники решали ребусы, распознавали управленцев по фотографии, отвечали на вопросы. Например, школьникам нужно было указать основные полномочия Главы города Юрия Сапожникова и Мэра Вологды Сергея Воропанова. На другой станции участников квеста ждали вопросы о работе депутатского корпуса: количестве комитетов и их поле работы, а также деятельности регионального Правительства и Губернатора Вологодской области.
Во время двухчасовой игры юные вологжане также попробовали себя в роли градоначальников и произнесли поздравительные слова на камеру. Команды записали видеоролики ветеранам ко Дню Победы.
По мнению молодогвардейцев, такой формат позволяет заинтересовать школьников и рассказать им о работе органов местного самоуправления, а также сформировать активную гражданскую позицию юных вологжан.
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