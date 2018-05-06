Тимати выгнал школьницу из Городца с телешоу

Семнадцатилетняя школьница из Городца Вероника Батракова, которая выступает под псевдонимом Ronny, выбыла из борьбы за место в новом шоу-бизнесе и 5 млн рублей. После концерта на прошлой неделе, за нашу землячку и еще одну участницу — Nastikу — зрители отдали меньше всего голосов. По правилам шоу «Песни», Тимати пришлось выбирать кто из девушек уйдет.

— Такой комбинации я не ожидал, — сказал Тимати, — Это пока самый сложный выбор за время проекта. С одной стороны, мнение коллектива не на стороне Ronny и меня это смущает. С другой стороны, она талантливая девочка и ей есть что показывать и раскрывать на шоу. Тоже самое можно сказать и про Nastikу…

Ronny не смогла сдержать слез. Она благодарила семью за поддержку, а Тимати за то, что он поверил в нее и перевернул ее жизнь.

Кстати, на последнем для нее концерте на этом шоу, Ronny спела в дуэте с Nastikой. Продюсерам Максиму Фадееву и Тимати выступление понравилось. Они отметили, что личная неприязнь между девушками добавила огня номеру. На сцене певицы будто соревновались.

Как писал NN.RU, Тимати приметил школьницу из Городца на самом первом прослушивании, когда Максим Фадеев хотел отправить ее домой. Тимати взял ее в свою команду даже без дополнительных испытаний.