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Костромской губернатор настоял на максимальных мерах борьбы с клещами
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Костромской губернатор настоял на максимальных мерах борьбы с клещами 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Губернатор Костромской области потребовал от профильных ведомств и глав муниципалитетов максимально защитить население от клещей и провести акарицидные обработки в срок, сообщает пресс-служба главы региона. Речь идет, в первую очередь, о местах массового нахождения граждан.
К счастью, несмотря на то, что люди уже обращаются с укусами, случаев энцефалита и боррелиоза не зарегистрировано.
Глава региона отметил, что недопустимы случаи присасывания клещей на территории населенных пунктов.
Исходя из сложившихся благоприятных погодных условий, прошу принять исчерпывающие меры и провести акарицидную обработку. Места массового нахождения граждан, в особенности прилегающие к школам и детским садам территорий, должны быть обработаны в первоочередном порядке. Департаменту здравоохранения факты присасываний клещей на городских и поселенческих территориях, у школ и детских садов необходимо воспринимать как самое настоящее ЧП, — отметил Сергей Ситников.
Договоренность с военными академии РХБЗ о помощи при обработке территорий уже достигнута. Они предоставят свою технику.
Применение данной техники в прошлые годы дало очень хорошие результаты. В связи с этим прошу незамедлительно, в ближайшие дни, все планы отработать и начать обрабатывать территории, — подчеркнул губернатор.
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