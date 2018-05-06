Костромской губернатор настоял на максимальных мерах борьбы с клещами

Губернатор Костромской области потребовал от профильных ведомств и глав муниципалитетов максимально защитить население от клещей и провести акарицидные обработки в срок, сообщает пресс-служба главы региона. Речь идет, в первую очередь, о местах массового нахождения граждан.

К счастью, несмотря на то, что люди уже обращаются с укусами, случаев энцефалита и боррелиоза не зарегистрировано.

Глава региона отметил, что недопустимы случаи присасывания клещей на территории населенных пунктов.

Исходя из сложившихся благоприятных погодных условий, прошу принять исчерпывающие меры и провести акарицидную обработку. Места массового нахождения граждан, в особенности прилегающие к школам и детским садам территорий, должны быть обработаны в первоочередном порядке. Департаменту здравоохранения факты присасываний клещей на городских и поселенческих территориях, у школ и детских садов необходимо воспринимать как самое настоящее ЧП, — отметил Сергей Ситников

Договоренность с военными академии РХБЗ о помощи при обработке территорий уже достигнута. Они предоставят свою технику.

Применение данной техники в прошлые годы дало очень хорошие результаты. В связи с этим прошу незамедлительно, в ближайшие дни, все планы отработать и начать обрабатывать территории, — подчеркнул губернатор.