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Закрытый по решению суда ТРЦ «РИО» возобновил работу в Нижнем Новгороде
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Закрытый по решению суда ТРЦ «РИО» возобновил работу в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
ТРЦ «РИО» в Нижнем Новгороде возобновил работ. Торгово-развлекательный центр был закрыт по решению суда за нарушения пожарной безопасности.
О том, что ТРЦ снова открылся сообщается в официальной группе «РИО»в соцсети. Видимо, за короткий срок нарушения удалось устранить.
«Друзья, рады вам сообщить, что уже завтра, 5 мая ТРЦ «РИО» возобновляет свою работу в обычном режиме: с 10.00 до 22.00!» — отмечено в сообщении.
Гипермаркет АШАН, который находится в ТРЦ, пока закрыт. Он готовится к открытию, по данным представителей РИО, это займёт ещё немного времени. Фитнес Хаус / Fitness House и Китай-Городбудут открыты чуть позже.
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