Закрытый по решению суда ТРЦ «РИО» возобновил работу в Нижнем Новгороде

ТРЦ «РИО» в Нижнем Новгороде возобновил работ. Торгово-развлекательный центр был закрыт по решению суда за нарушения пожарной безопасности.

О том, что ТРЦ снова открылся сообщается в официальной группе «РИО»в соцсети. Видимо, за короткий срок нарушения удалось устранить.

«Друзья, рады вам сообщить, что уже завтра, 5 мая ТРЦ «РИО» возобновляет свою работу в обычном режиме: с 10.00 до 22.00!» — отмечено в сообщении.