Краснодарский живодер выстрелил в собаку из арбалета

Житель ЖК «Спортивная деревня» в Краснодарском крае пытался застрелить собаку 5 мая. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на социальную сеть очевидицы инцидента.

Девушка рассказала в социальной сети о попытке соседа застрелить собаку. Она услышала визг животного, когда возвращалась с работы домой. В месте, откуда доносился вой, девушка увидела мужчину.

Он шел с большой коробкой в руках, достаточной, чтобы поместить арбалет. Я спросила у него, почему орет собака, он ответил: «Я не знаю». И зашел в мой подъезд

— свидетельница происшествия.

Мужчина прострелил собаке губу. Девушке с мужчиной удалось вынуть стрелу. Оказалось, что собака недавно родила щенков и лаяла на некоторых мужчин. Животное отвезут в ветеринарную клинику на осмотр.

Местное товарищество собственников жилья обещало вызвать отлов собак, потому для животного нашли хозяев. Они должны были забрать собаку через несколько дней.

Девушка обратилась в полицию с жалобой на жестокое обращение с животным. В пресс-службе