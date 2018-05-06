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Краснодарский живодер выстрелил в собаку из арбалета
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Краснодарский живодер выстрелил в собаку из арбалета 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Житель ЖК «Спортивная деревня» в Краснодарском крае пытался застрелить собаку 5 мая. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на социальную сеть очевидицы инцидента.
Девушка рассказала в социальной сети о попытке соседа застрелить собаку. Она услышала визг животного, когда возвращалась с работы домой. В месте, откуда доносился вой, девушка увидела мужчину.
Он шел с большой коробкой в руках, достаточной, чтобы поместить арбалет. Я спросила у него, почему орет собака, он ответил: «Я не знаю». И зашел в мой подъезд
— свидетельница происшествия.
Мужчина прострелил собаке губу. Девушке с мужчиной удалось вынуть стрелу. Оказалось, что собака недавно родила щенков и лаяла на некоторых мужчин. Животное отвезут в ветеринарную клинику на осмотр.
Местное товарищество собственников жилья обещало вызвать отлов собак, потому для животного нашли хозяев. Они должны были забрать собаку через несколько дней.
Девушка обратилась в полицию с жалобой на жестокое обращение с животным. В  пресс-службе
УВД России по городу Краснодару пообещали прокомментировать инцидент позже.
Два жителя Башкирии застрелили медведицу с медвежонком. Браконьеры вышли на незаконную охоту в лес около деревни Игенчеляр осенью прошлого года.
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