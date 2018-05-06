Ямальским ветеранам вновь перечислят зарплату одного дня

В прошлом году благодаря этой акции собрано более пяти миллионов рублей. Об этом заявила заместитель губернатора Татьяна Бучкова на заседании Совета общественных организаций ветеранов при главе ЯНАО

Она поблагодарила собравшихся за огромный вклад в пат-риотическое воспитание молодежи, и напомнила, что Ямал и сегодня занимает второе место среди регионов по качеству такой работы.

— Социальная защита пожилых граждан всегда была и остается приоритетом социальной политики нашего региона, а для повышения качества жизни граждан пожилого возраста на Ямале с 2016 года работает комплексная программа, которая включает в себя мероприятия по линии здравоохранения, строительства и социальной защиты, — подчеркнула Татьяна Бучкова.

Директор департамента соцзащиты населения ЯНАО Елена Карпова отметила, что в окружной акции «Зарплата одного дня» участвуют федеральные, региональные и муниципальные служащие, работники госучреждений и депутаты. Деньги сразу же поступают общественным организациям в муниципалитеты. Акция проходит и в этом году, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Председатель окружного совета ветеранов войны и труда Клавдия Конева подчеркнула, что собранные средства помогают ветеранским организациям оперативно решать насущные вопросы пожилых ямальцев и организовывать для них различные мероприятия. Также она отметила, что пожилые люди в регионе окружены всесторонней заботой.

— Все ветераны войны обеспечены жильем, они получают федеральные и региональные льготы, пожизненное денежное содержание, — сказала Клавдия Конева.

На фото: на прошлогоднем Параде Победы салехардский ветеран Николай Шакуров проехал на отреставрированном автомобиле «Виллис».