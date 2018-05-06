Место не вакантно: СМИ ошибочно уволили крупного чиновника

Несколько дней назад ряд ростовских СМИ распространил информацию, о желании чиновника уйти в отставку. Якобы он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако сам чиновник не в курсе о том, что «заочно» увольняется и его последним рабочим днем станет 17 мая.

«Олег Маркитантов работает в штатном режиме и увольняться не планирует», — прокомментировала начальник управления мэрии по взаимодействию со СМИ Мария Давыдова