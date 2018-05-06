Место не вакантно: СМИ ошибочно уволили крупного чиновника 

Несколько дней назад ряд ростовских СМИ распространил информацию, о желании чиновника уйти в отставку. Якобы он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако сам чиновник не в курсе о том, что «заочно» увольняется и его последним рабочим днем станет 17 мая.
«Олег Маркитантов работает в штатном режиме и увольняться не планирует», — прокомментировала начальник управления мэрии по взаимодействию со СМИ Мария Давыдова.
Замглавы администрации города по строительству и архитектуре занимает свою должность с 2015 года. Перешел в Ростов он из Краснодарского края, до этого чиновник долгое время занимал руководящие посты в администрации города Сочи, после стал заместителем руководителя департамента инвестиций Краснодарского края.