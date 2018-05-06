Летом дороже: почему и насколько вырастут цены на сотовую связь

Этой весной правительство России , наконец, внесло официальную ясность в то, как российские операторы должны выполнять требования «закона Яровой». Закон вступит в силу 1 июля этого года, однако нечеткие формулировки оставляли властям простор для маневра. Впрочем, суть нововведения осталась прежней: операторам сотовой связи придется хранить у себя на серверах записи телефонных разговоров, текстовых сообщений и интернет-трафика всех своих абонентов.

Процесс формулирования конкретных норм растянулся во времени. Причина в том, что реализация установленных законом мероприятий по хранению трафика крайне болезненна для всей отрасли связи в финансовом смысле. Операторы оценили совокупные расходы на программно-аппаратные средства, необходимые для выполнения требований, в сотни миллиардов рублей.

В сытые двухтысячные годы, когда темпы роста отрасли связи измерялись двузначными числами, операторы могли бы позволить себе такие капитальные затраты без серьезного ущерба для бизнеса. Сейчас, в условиях насыщения рынка услуг связи и не самой благоприятной экономической ситуации в России в целом, такое изъятие из бюджетов операторов болезненно скажется и на их инвестиционных возможностях, и на выплатах дивидендов акционерам.

Запланированное отставание

У операторов почти нет пространства для маневра. Рынок сотовой связи в России не растет, а возможности по оптимизации операционных расходов не так велики, чтобы высвободить 7-8% выручки, которые операторам придется потратить на реализацию положений закона и подзаконных актов. Остается только один реальный выход — повышение цен для абонентов.

Собственно, цены растут и без «закона Яровой». По результатам исследования одного из российских аналитических агентств, за восемь месяцев 2017 года абонентская плата на минимальном пакетных тарифах увеличилась на 15%. Этот тренд продолжится как количественно, так и качественно: операторы будут предлагать новые линейки тарифных планов, сформированные по принципу «больше услуг за бóльшие деньги», включая в них бóльший объем услуг и увеличивая абонентскую плату. Операторы также продолжат менять условия архивных тарифов, побуждая абонентов к переходу на новые тарифы и увеличивая затраты тех, кто хотел бы остаться на старых планах.

Поскольку «закон Яровой» действует на всех операторов без исключения, то в итоге все операторы в том или ином виде постараются увеличить объем выручки с одного абонента. Отличия могут быть только в том, каковы будут темпы этого роста от оператора к оператору. Острая конкуренция на этом рынке вынуждает игроков действовать с оглядкой на своих оппонентов, а потому ждать серьезных отличий в их поведении на рынке, скорее всего, не приходится.

В пятилетней перспективе мы можем ожидать продолжения роста выручки операторов за счет повышения цен. При этом совершенно очевидно снизятся инвестиционные возможности компаний. Сейчас доля выручки, направляемая российскими операторами связи на капиталовложения в целом, сопоставима с аналогичными показателями крупнейших мировых операторов. Для Veon в 2017 году она составила 15%, для «Мегафона» — 17%, для МТС — 19%; для грандов мирового телекома, таких, как AT&T , Telefonica, China Mobile иNTT DoCoMo, этот показатель находится в диапазоне от 12% до 17%. Особняком в этом ряду стоит крупнейший оператор Европы Deutsche Telekom, чьи капитальные затраты на развитие достигли 26% от годовой выручки.

Снижение доли выручки, направляемой на инвестиции, может ограничить возможности операторов по технической модернизации инфраструктуры. Особенно неприятно то, что период затрат на выполнение «закона Яровой» пересекается с предполагаемым периодом начала развертывания сетей стандарта 5G. Можно предположить, что часть средств, которые изначально могли быть потрачены на покрытие территории России сетью 5G, будет потрачена не по изначальному плану. Бюджет на развертывание сетей LTE тоже может быть сокращен.

Одновременно следует ожидать и снижения чистой прибыли российских операторов, что, в конечном итоге, может привести к пересмотру дивидендной политики и снижению доли прибыли, направляемой на выплату акционерам. Это изменение может снизить интерес портфельных инвесторов к торгующимся акциям игроков российского телекома и оказать значимое влияние на их акционерную стоимость.

Как снизить свои расходы

Итак, увеличение расходов на сотовую связь для простого российского абонента в среднесрочной перспективе неизбежно. Можно ли как-то себя от этого защитить? Увы, полностью застраховаться от роста цен не получится. Зато можно предпринять несколько шагов для того, чтобы оптимизировать свой текущий счет и удерживать его в разумных пределах.

Первое, что стоит сделать — ознакомиться со своим детализированным счетом на услуги связи. Даже если там не будет никаких дополнительных платных услуг, которые оператор подключил незаметно или случайно, детализированный счет поможет понять текущий уровень потребления сотовой связи в натуральном исчислении: в минутах, коротких сообщениях и мегабайтах.

Вполне вероятно, что уровень потребления окажется куда ниже, чем предусмотренный тарифным планом пакет услуг. Это будет означать, что можно безболезненно перейти на тариф с меньшим пакетом услуг и меньшей абонентской платой. По внутренним данным одного из российских сотовых операторов, люди, начинающие регулярно знакомиться со своим детализированным счетом, снижают расходы на связь в среднем на 20% в месяц.

Второй, более радикальный шаг — смена оператора с переносом мобильного номера в другую сотовую сеть. Дело не в том, что у другого оператора тарифы могут быть привлекательнее: сейчас значимые различия между тарифной политикой российских компаний — большая редкость. Просто как только абонент подает заявление на перенос номера, в отношении такого человека у оператора начинает действовать стандартная процедура, на профессиональном сленге называемая win-back.

Цель такой процедуры — попробовать удержать абонента от перехода к другому оператору. Чем выше средний счет и чем дольше человек пользуется услугами этого оператора, тем больше шансов, что в течение пары дней после подачи заявления абоненту позвонит представитель оператора и предложит какой-нибудь выгодный тариф. Это единственный случай, когда стоит принимать подобное предложение. Любая другая ситуация, когда оператор уговаривает абонента перейти на «новый выгодный тариф», означает только то, что новый тариф выгоден в первую очередь оператору, а не пользователю.

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