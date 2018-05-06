Морские пехотинцы Балтфлота очередной раз примут участие в параде Победы на Красной площади

9 мая 2018 года 14 раз подряд около 400 морских пехотинцев, прибывших из Калининградской области и представляющих Балтийский флот ВМФ России в парадном строю пройдут по Красной площади.

Среди соединений и частей Военно-Морского флота соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы.

Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты БФ ежегодно принимают участие в параде.