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Морские пехотинцы Балтфлота очередной раз примут участие в параде Победы на Красной площади
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Морские пехотинцы Балтфлота очередной раз примут участие в параде Победы на Красной площади 

Вести Калининград 45 минут назад
Фото: Вести Калининград
9 мая 2018 года 14 раз подряд около 400 морских пехотинцев, прибывших из Калининградской области и представляющих Балтийский флот ВМФ России в парадном строю пройдут по Красной площади.
Среди соединений и частей Военно-Морского флота соединение морской пехоты Балтийского флота является лидером по количеству участий в парадах Победы.
Начиная с 1967 года, морские пехотинцы Балтики участвовали в главном параде страны более 20 раз, а с 2005 года чёрные береты БФ ежегодно принимают участие в параде.
Фото: regnum.ru
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