Религиозные праздники 7 мая

Мученик Савва Стратилат

Римский воин Савва, по происхождению гот, при императоре Аверелиане дослужился до чина магистра (по-гречески стратилата), одного из высших чинов в римской армии.

Сам император был выходцем из незнатной семьи, долго служил в армии, при Клавдии II стал начальником конницы, а после смерти Клавдия придунайские части провозгласили его императором. К тому времени в его войсках после побед над ютунгами, сарматами, вандалами и готами, позволившим восстановить дунайские границы Римской империи, было много варваров. Были среди них и христиане, в том числе готы, первыми из германских племен принявшие христианство. И до поры это ничуть не мешало им продвигаться по карьерной лестнице.

Однако, став императором, Аврелиан для окончательного укрепления Римской империи ввел культ Непобедимого Солнца, объявив его верховным богом, а себя — его верховным жрецом и первым из императоров начал официально именоваться «господином и богом» и носить диадему.

По свидетельству христианского писателя IV века Лактанция, Аврелиан планировал устроить масштабное гонение на христиан, но не успел (в 275 году его убили), и преследования христиан в его правление носили ограниченный характер. Одной из жертв этих репрессий в 272 году стал Савва Стратилат.

Поставленный перед выбором — вера или армейская карьера, он выбрал веру, сбросил воинский пояс, был подвергнут пытками и в конце концов утоплен в реке. Глядя не его стойкость и верность Христу 70 воинов, служивших под его началом, по примеру своего командира исповедовали себя христианами и были казнены.