«Билайн» опроверг сообщения о блокировке номеров во время митингов Навального

Блогер Денис Стяжкин утверждает, что накануне во время протестных акций «Билайн» заблокировал его телефон. Переписку с техподдержкой компании блогер опубликовал в интернете.

Вчера он участвовал в несанкционированной акции сторонников Навального в Москве и обнаружил, что его телефон не работает. На вопрос, почему номер заблокирован, компания ответила: по запросу правоохранительных органов

Анна Айбашева пресс-секретарь «Билайн» «Нет, никакой блокировки не было. Как написал уважаемый блогер, что якобы „Билайн“ вчера практиковал массовые отключения и блокировки своих абонентов в связи с митингами. Ничего подобного не происходило, мы не блокировали номера наших клиентов, никаких запросов нам не поступало. Что касается обращения в службу поддержки уважаемого блогера, который он приводит в своем Twitter, то в данный момент мы проверяем эту информацию, проверяем ситуацию. Был ли, действительно, такой ответ и, если был, по какой причине сотрудник так ответил. Оператор может заблокировать человека, если у него нарушается правило использования абонентского договора, что зафиксировано в его абонентском договоре. Еще раз, повторяю: запросов от правоохранительных органов на блокировку не было. Мы не блокировали наших клиентов вчера».

В ноябре прошлого года Госдума приняла закон об обязательной блокировке телефонных номеров, с которых осуществляются звонки о якобы имеющих место террористических угрозах. Это произошло после серии звонков о якобы заминированных зданиях в десятках городов России

Сурен Аванесян адвокат «За скобками осталась формулировка понятия запроса, то есть, насколько он должен быть мотивированный, насколько должны обстоятельства, на которые ссылаются правоохранительные органы соответствовать действительности, насколько обычные граждане защищены от применения данного закона и данного инструмента блокировки телефонного номера в отношении их самих, если они ни сном, ни духом никакого отношения к телефонному терроризму не имели. Формально этот закон дал возможность сотрудникам правоохранительных органов направлять запросы к сотовым операторам для блокировки тех или иных сотовых номеров. Насколько этот закон создал помехи телефонным террористам, непонятно. Насколько этот закон работает сейчас в реальной жизни, до вчерашнего случая, у меня пока возможности убедиться в этом не было. Сам этот случай вызывает некоторое удивление, конечно. Почему именно этот человек оказался объектом внимания правоохранительных органов, почему его телефонный номер оказался настолько важен и, если это имело место, то, мне кажется, есть смысл обратиться с соответствующим заявлением в прокуратуру , которая должна будет провести проверку законности и юридической обоснованности данного действия».

Стоит отметить, что во время несогласованной акции, которая проходила вчера в Москве, многие жаловались на проблемы с сотовой связью. Столкнулся с этой проблемой, например, и наш корреспондент, работавший на акции: созвониться с редакцией ему удавалось далеко не с первого раза.