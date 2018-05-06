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На «Больших Дизайн-выходных» стартовала сессия городской урбанистики
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На «Больших Дизайн-выходных» стартовала сессия городской урбанистики 

Волга Ньюс 1 час назад
В ней участвуют заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис и глава области Дмитрий Азаров.
Руководитель области поблагодарил поблагодарил замминистра за участие в фестивале: «В лице Андрея Владимировича я встретил единомышленника. Огромная работа по благоустройству населенных пунктов во всей России — его заслуга. Для нас эта история началась в 2010 году, когда мы запустили в Самаре проект „Двор, в котором мы живём“. Главным условием участия в ней была активность жителей. Вместе рисовали эскизы, проектировали, спорили. И потом, когда я перешёл на работу в Совет федерации, Андрей Владимирович Чибис оказался одним из немногих, кто болел идеей изменений, и нам удалось отстоять необходимость госпрограммы „Формирование комфортнойгороской среды“, — приводит в Твиттере слова Дмитрия Азарова департамент информполитики администрации губернатора.
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