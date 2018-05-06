Самарец выбросился из окна 5 этажа на улице Димитрова 

Падение оказалось смертельным — мужчина скончался до приезда медиков. О новом случае суицида в телерадиокомпанию «ГУБЕРНИЯ» сообщили очевидцы. Несчастье произошло вчера, 5 мая, около 9 часов вечера на улице Димитрова в Самаре. Как рассказали свидетели происшествия, мужчина вёл асоциальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем. Последний фактор и стал причиной страшного шага, считают очевидцы. Напомним, вчера утром в областном центре произошла подобная трагедия. Женщина выбросилась из окна 9 этажа, держа на руках свою 3-летнюю дочку.
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