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Известный ведущий угодил в скандал
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Известный ведущий угодил в скандал 

News.ru 1 час назад
В центре скандала оказался один из ведущих программы «Главтема» на радио «Комсомольская правда» Михаил Леонтьев. В неприятную ситуацию журналист попал после нескольких последних выпусков программы, посвящённых ситуации в Армении.
Так, полноценные двухчасовые дискуссии на эту тему были смонтированы в короткий ролик длительностью 6 минут. В результате в, так называемую, «нарезку» основного содержания беседы попали такие фрагменты, которые в некоторой степени исказили смысл сказанного по теме. Ролик спровоцировал волну возмущения в Интернете, в частности, в рядах представителей Союза армян России, которые в итоге направили в адрес редакции соответствующее обращение.
Леонтьев решил уладить сложившуюся ситуацию и подробно разъяснил произошедшее.
«Признаюсь, что имел целью обидеть армянскую общественность, но никак не имел цели ее оскорбить», — подчеркнул он.
Журналист добавил, что личная неприязнь к отдельным представителям армянского народа не означает неприязнь ко всему народу в целом.
«Бог свидетель, я всегда считал армян нашими историческими союзниками и братьями во Христе. Именно это даёт мне право говорить правду, даже она если кому-то не нравится», — пояснил Леонтьев.
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