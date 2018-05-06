Известный ведущий угодил в скандал

Так, полноценные двухчасовые дискуссии на эту тему были смонтированы в короткий ролик длительностью 6 минут. В результате в, так называемую, «нарезку» основного содержания беседы попали такие фрагменты, которые в некоторой степени исказили смысл сказанного по теме. Ролик спровоцировал волну возмущения в Интернете, в частности, в рядах представителей Союза армян России , которые в итоге направили в адрес редакции соответствующее обращение.

Леонтьев решил уладить сложившуюся ситуацию и подробно разъяснил произошедшее.

«Признаюсь, что имел целью обидеть армянскую общественность, но никак не имел цели ее оскорбить», — подчеркнул он.

Журналист добавил, что личная неприязнь к отдельным представителям армянского народа не означает неприязнь ко всему народу в целом.

«Бог свидетель, я всегда считал армян нашими историческими союзниками и братьями во Христе. Именно это даёт мне право говорить правду, даже она если кому-то не нравится», — пояснил Леонтьев.