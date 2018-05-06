Специалисты рассказали, как правильно сушить зонты

В эти выходные хорошая погода москвичей не особо баловала. Проливной дождь заставал гулящих горожан в парках и скверах. А спасал от ненастья старое верное средство — зонтик.

«Вечерка» разбиралась, как правильно хранить и сушить зонт, чтобы он прослужил еще дольше.

Существует распространенный миф, неизвестно откуда появившийся, что мокрый зонт нужно сушить в раскрытом виде. Специалист популярного интернет-магазина зонтов Алла Иванова говорит, что так делать категорически нельзя.

— Сушить зонты нужно обязательно в сложенном виде, — рассказывает специалист. — Поскольку если сушить его в раскрытом виде, то ткань начинает провисать, происходит деформация.

Кроме того, аксессуар во время сушки лучше всего подвесить вверх ногами.

— Стирать их тоже не рекомендуется, поскольку на ткань зонта, а это по большей части полиэстер, нанесено специальное водоотталкивающее средство, — продолжает Алла Иванова. — После стирки такая пропитка выстирывается, и вода начинает просачиваться.

Кроме того, специалисты не рекомендуют сушить зонты, оставляя их рядом с батареей — от этого ткань быстро поблекнет. А если есть специальный чехол, то лучше хранить аксессуар в нем.

Поврежденную ткань в некоторых местах можно смазать с внутренней стороны бесцветным лаком для ногтей — это позволит ее укрепить.

Если зонт нужно почистить, то можно воспользоваться простой водой с добавлением столового уксуса. Нанести раствор на аксессуар, дождаться полного высыхания и очистить зонт мягкой щеткой. Другой вариант — воспользоваться отваром из листьев плюща и крепкого черного чая.

Материал

При выборе зонта, прежде всего, нужно обращаться внимание на материал, из которого сделан купол.

— Полиэстер. В настоящее время в магазинах встречают аксессуары из данного материала. Надежен, не линяет и быстро сохнет.

— Нейлон. Зонты из нейлона очень дешевые, однако служат очень не долго — сильный ветер может порвать купол. Под ливнем аксессуар может начать линять. Также не стоит его оставлять сушиться с другими вещами, поскольку они могут окраситься.

— Сатин. Купол из такого материала высохнет за считанные минуты, поскольку ткань пропитана водоотталкивающим раствором. Стоит такой аксессуар не дешево, но порвать его практически невозможно.

— Кожа. Не дешевый и совершенно бессмысленный зонт — тяжелый и неудобный.

Конструкция

При выборе аксессуара стоит обратить внимание на конструкцию. Чем больше спиц у зонта, тем ровнее купол. Оптимальное их количество — от 10 до 16 штук.

Спицы из стекловолокна мягкие и прочные. Стальные — также прочные, но тяжелые. Алюминиевые — мягкие, легкие, но ломкие.

Размер

При выборе маленького зонта стоит учесть, что спасти он сможет вас только от слабого дождя без ветра. Такой аксессуар мало весит, занимает немного места. Большой зонт может спасти от сильного ветра. Однако занимает он порой очень много места. КСТАТИ

Согласно правилам этикета сушить зонт в общественном месте в раскрытом виде считает дурным тоном. Лучше повесить его сложенным на вешалку. При этом нужно убедиться, не стекает ли вода на чужую одежду. В европейских офисах зонты чаще всего бросают просто на пол.

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