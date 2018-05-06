В День Победы в Сербии промаршируют «Бессмертные полки»

Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Белграде приглашает «всех, независимо от идеологических взглядов и партийной принадлежности» и «просит воздержаться от политических лозунгов и разногласий в знак уважения к памяти наших Героев».

"Просим всех, кто желает присоединиться к нашей акции, взять с собой сохранившиеся фотографии своих родственников, принимавших участие в защите Сербии в ходе Первой мировой войны, боровшихся против фашистской оккупации Югославии во Второй мировой войне, а также тех, кто оборонял Югославию от агрессии НАТО в 1999 году", — отмечают в РЦНК.

"История Сербии тесно связана с российской, — подчеркивают в Центре. — Многие сербы считают себя частью русского мира, разделяя общую для нас систему ценностей. Для нас пространство общей памяти значительно шире государственных границ".

"В условиях, когда многие хотят преуменьшить наши страдания и вклад в борьбу с фашизмом, изменить истинную картину происходивших здесь событий, особое значение приобретает пришедшая к нам из России акция «Бессмертный полк», которая все большее распространение получает во всем мире. Поэтому мы с удовольствием присоединились к этой акции", — отметил глава республики.

"Реабилитация фашизма и их пособников в последнее время приобретает все большие пугающие масштабы. В этой связи борьба за общие человеческие ценности и объединение людей под этой эгидой становятся действенными механизмами отпора усилиям сторонников неофашизма, — подчеркнул президент Республики Сербской. — Во всяком случае новые движения с идентичной нацизму идеологией все шире получают распространение в мире, к их числу в определенной степени можно отнести и последователей радикального ислама. Такие негативные тенденции угрожают стабильности и безопасности всего человечества. Неудивительно, что против этого опять выступают те же силы, боровшиеся в прошлом веке и с гитлеровским фашизмом, во главе с Россией и русским народом".

Ветеран Второй мировой войны, партизан Раде Джайич отметил важность и значимость этой акции как для непосредственных участников тех трагических событий, так и для подрастающего поколения, которое, по его мнению, должно вынести урок из ошибок прошлого и не повторять их.