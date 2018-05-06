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НКО Югорска смогут получить субсидии из бюджета города
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НКО Югорска смогут получить субсидии из бюджета города 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Югорске объявлен конкурс на субсидии для НКО. До 10 мая представителям некоммерческих организаций необходимо собрать необходимые документы. Общий объем субсидий на 2018 год составляет 200 тысяч рублей. Бюджет выделят из средств, которыми располагает город.
Как сообщает МК «Югра», проекты, представленные на конкурсе, должны отражать деятельность организации в реализации задач, соответствующих приоритетным направлениям поддержки. Кроме того, проекты должны быть актуальными, а также экономически и социально эффективными.
С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте органов власти Югорска.
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