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Мужчина случайно выстрелил в 12-летнего подростка в Подмосковье
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Мужчина случайно выстрелил в 12-летнего подростка в Подмосковье 

Федеральное агентство новостей 35 минут назад
Москва, 7 мая. В лечебное учреждение в Московской области с огнестрельным ранением попал 12-летний подросток. Об этом рассказали в ГУ МВД по Московской области.
Отмечается, что инцидент произошел в результате несчастного случая. Как пишет «РИАМО», мужчина стрелял по мишеням из пневматического пистолета и случайно попал в мальчика. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», мальчик был ранен вечером 5 мая в Ивантеевке. По данным издания «Дни.ру», по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее подросток ранил ножом одноклассницу в кемеровской школе. Учащийся девятого класса одной из кемеровских школ ножом травмировал свою одноклассницу. Инцидент произошел в четверг, 1 февраля.
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