Мужчина случайно выстрелил в 12-летнего подростка в Подмосковье

Отмечается, что инцидент произошел в результате несчастного случая. Как пишет «РИАМО» , мужчина стрелял по мишеням из пневматического пистолета и случайно попал в мальчика. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», мальчик был ранен вечером 5 мая в Ивантеевке . По данным издания «Дни.ру», по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее подросток ранил ножом одноклассницу в кемеровской школе. Учащийся девятого класса одной из кемеровских школ ножом травмировал свою одноклассницу. Инцидент произошел в четверг, 1 февраля.

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