Коллеги поздравили Максима Фадеева с юбилеем

Известный российский проюсер, композитор и исполнитель Максим Фадеев празднует свой 50-ый юбилей. К поздравлению подных и близких присоеденились также друзья и коллеги музыканта, которые записали ему трогательное видео-поздравление.

На азписи можно увидеть таких знаменитостей, как группу «Serebro», Семена Светлакова, Павла Волю, Григория Лепса , Павла Прилучного и многих других. Все они поделились яркими пожеланиями и поздравлениями Максима. Анонс видео он опубликовал в своем профиле в Инстаграме.

Офис MALFA приготовил мне такой сюрприз вместе с моими друзьями! оказывается, там у нас в YouTube сообществе чуть ли не целое кино с поздравлениями. Слов нет! Люблю!