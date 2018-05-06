Коллеги поздравили Максима Фадеева с юбилеем 

Известный российский проюсер, композитор и исполнитель Максим Фадеев празднует свой 50-ый юбилей. К поздравлению подных и близких присоеденились также друзья и коллеги музыканта, которые записали ему трогательное видео-поздравление.
На азписи можно увидеть таких знаменитостей, как группу «Serebro», Семена Светлакова, Павла Волю, Григория Лепса, Павла Прилучного и многих других. Все они поделились яркими пожеланиями и поздравлениями Максима. Анонс видео он опубликовал в своем профиле в Инстаграме.
Офис MALFA приготовил мне такой сюрприз вместе с моими друзьями! оказывается, там у нас в YouTube сообществе чуть ли не целое кино с поздравлениями. Слов нет! Люблю!
A post shared by MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) on May 6, 2018 at 3:53am PDT Сейчас Максим Фадеев вместе с главной музыкального лейбла Black star, Тимати занимаются продюсированием своего нового шоу «Песни» в рамках которого они отбирают лучших исполнителей и композиторов для того, чтобы дать им шанс завоевать всероссийскую славу.