Центр социальных инициатив принимает вещи для нуждающихся воронежцев

19 мая в «Центре социальных инициатив» в рамках работы благотворительного проекта «Добрый склад» будут бесплатно раздавать вещи нуждающимся.

«Много добрых вещей в будние дни приносят на склад сердобольные воронежцы. Большая часть из них передаётся в реабилитационные центры, приюты, благотворительные сообщества и организации. Но существует спрос на получение вещевой помощи от иных категорий нуждающихся. Зачастую это простые люди, просто в силу определенных причин имеющих на данный момент финансовые трудности», — сообщают организаторы акции.

Помочь нуждающимся может каждый. Одежду и обувь для малоимущих, многодетных семей, пенсионеров и других незащищенных категорий людей можно сдавать ежедневно по будням с 16:00 до 21:00. А 19 мая с 15:00 до 17:00 по адресу: ост. Манежная, ул. Цюрупы, дом 34, этаж 3 пройдёт бесплатная раздача вещей.