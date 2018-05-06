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Центр социальных инициатив принимает вещи для нуждающихся воронежцев
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Центр социальных инициатив принимает вещи для нуждающихся воронежцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
19 мая в «Центре социальных инициатив» в рамках работы благотворительного проекта «Добрый склад» будут бесплатно раздавать вещи нуждающимся.
«Много добрых вещей в будние дни приносят на склад сердобольные воронежцы. Большая часть из них передаётся в реабилитационные центры, приюты, благотворительные сообщества и организации. Но существует спрос на получение вещевой помощи от иных категорий нуждающихся. Зачастую это простые люди, просто в силу определенных причин имеющих на данный момент финансовые трудности», — сообщают организаторы акции.
Помочь нуждающимся может каждый. Одежду и обувь для малоимущих, многодетных семей, пенсионеров и других незащищенных категорий людей можно сдавать ежедневно по будням с 16:00 до 21:00. А 19 мая с 15:00 до 17:00 по адресу: ост. Манежная, ул. Цюрупы, дом 34, этаж 3 пройдёт бесплатная раздача вещей.
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