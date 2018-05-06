Военно-патриотические клубы губернии проводят предпраздничные акции 

Многие делегации принимают участие в торжественном смотре уже не первый год. Лучшие ВПК региона были награждены дипломами, а ряду курсантов были вручены сертификаты о прохождении образовательной программы. Они дают юношам право выбора военно-учетной специальности и места службы при призыве в Вооруженные силы. Выпускник Поволжского государственного колледжа Никита Лютов, намерен связать свою жизнь с армией. «Я долго занимался в клубе „Патриот“ и многому там научился. Можно сказать, готов как морально, так и физически, — рассказал он. — Скоро получу диплом. А среднее специальное образование дает право заключить первый армейский контракт. Возможно, я так и сделаю».
Среди курсантов много девушек. «Долгое занималась в военно-патриотическом клубе. Мы изучали тактическую, разведывательную и огневую подготовку. В общем, полностью прошли армейский курс. Мне это очень нравилось, — рассказала Ксения Цыбезова. — Возможно, эти знания мне понадобятся в моей будущей работе. В настоящее время я учусь в Самарском педагогическом университете на факультете начальных классов».
"Я абсолютно уверена в том, что если будет нужно, эти ребята сделают все для того, чтобы защитить страну", — отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.
На территории спортивного комплекса с. Красный Яр прошел областной слет общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» по военно-патриотическому направлению. На торжественном построении гостей приветствовала депутат Государственной Думы РФ Надежда Колесникова. Программа слета была очень насыщенной и разнообразной. Ребята пробежали по станциям, где смогли пострелять в лазерном тире, получить навыки рукопашного боя, научиться складывать парашют и разбирать автомат Калашникова. Интерес у школьников вызвала выставка «Форма и оружие времен Великой Отечественной войны», организованная клубом реконструкции «Линия фронта».
А самарской школе № 108 присвоено имя трижды Героя Социалистического Труда, легендарного авиаконструктора Сергея Ильюшина. Депутат Государственной думы Игорь Станкевич, отметил что в этом учебном заведении ведется большая патриотическая работа. Ее ученики не раз побеждали в различных военно-спортивных играх. Воспитанники школьного ВПК ежегодно стоят на посту № 1 у Вечного огня и Штурмовика Ил-2. Юнармейцы этого учебного заведения удостоены чести 9 мая пройти по площади им. Куйбышева в составе парадных расчетов.
После торжественной части гости посетили в музей, посвященный жизни и деятельности Сергея Ильюшина. Ребята уже хорошо знакомы с биографией легендарного авиаконструктора и много смогли рассказать собравшимся. «Он внес большой вклад в победу над фашизмом. Созданный им Ил-2 один из лучших самолетов Великой Отечественной войны», — отметила девятиклассница Валерия Попова. — Его жизненный путь является для нас примером".