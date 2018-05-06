Военно-патриотические клубы губернии проводят предпраздничные акции

Многие делегации принимают участие в торжественном смотре уже не первый год. Лучшие ВПК региона были награждены дипломами, а ряду курсантов были вручены сертификаты о прохождении образовательной программы. Они дают юношам право выбора военно-учетной специальности и места службы при призыве в Вооруженные силы. Выпускник Поволжского государственного колледжа Никита Лютов, намерен связать свою жизнь с армией. «Я долго занимался в клубе „Патриот“ и многому там научился. Можно сказать, готов как морально, так и физически, — рассказал он. — Скоро получу диплом. А среднее специальное образование дает право заключить первый армейский контракт. Возможно, я так и сделаю».

Среди курсантов много девушек. «Долгое занималась в военно-патриотическом клубе. Мы изучали тактическую, разведывательную и огневую подготовку. В общем, полностью прошли армейский курс. Мне это очень нравилось, — рассказала Ксения Цыбезова. — Возможно, эти знания мне понадобятся в моей будущей работе. В настоящее время я учусь в Самарском педагогическом университете на факультете начальных классов».

Светлана Бакулина. "Я абсолютно уверена в том, что если будет нужно, эти ребята сделают все для того, чтобы защитить страну", — отметила заместитель министра образования и науки Самарской области

На территории спортивного комплекса с. Красный Яр прошел областной слет общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» по военно-патриотическому направлению. На торжественном построении гостей приветствовала депутат Государственной Думы РФ Надежда Колесникова . Программа слета была очень насыщенной и разнообразной. Ребята пробежали по станциям, где смогли пострелять в лазерном тире, получить навыки рукопашного боя, научиться складывать парашют и разбирать автомат Калашникова. Интерес у школьников вызвала выставка «Форма и оружие времен Великой Отечественной войны», организованная клубом реконструкции «Линия фронта».

А самарской школе № 108 присвоено имя трижды Героя Социалистического Труда, легендарного авиаконструктора Сергея Ильюшина. Депутат Государственной думы Игорь Станкевич , отметил что в этом учебном заведении ведется большая патриотическая работа. Ее ученики не раз побеждали в различных военно-спортивных играх. Воспитанники школьного ВПК ежегодно стоят на посту № 1 у Вечного огня и Штурмовика Ил-2. Юнармейцы этого учебного заведения удостоены чести 9 мая пройти по площади им. Куйбышева в составе парадных расчетов.