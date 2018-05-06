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Ростовчане могут устроить самосуд в борьбе за чистые улицы
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Ростовчане могут устроить самосуд в борьбе за чистые улицы 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Чистоплотные ростовчане устали ходить по мусорным кучам в центре города. Каждый вечер на Центральном рынке, после окончания торговли, ростовчане утопают в горах разного хлама. Коробки, ящики, раздавленные овощи — зрелище неприятное. Устав жаловаться властям, горожане планируют устроить самосуд над торговцами «свиньями». «Каждые выходные продавцы с базара оставляют за собой эту красоту. Буденновский 105/7 — ростовчане, можете сюда прийти, принести мусор из дома и вывалить к ним на прилавок» — предложила одна из ростовчанок в социальной сети.
В комментариях жители центра активно поддерживают акцию, и даже мстительно составляют списки наиболее неприятного мусора.
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