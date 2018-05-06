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Вскрываем консервную банку голыми руками
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Вскрываем консервную банку голыми руками 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Всегда найдутся время и место, когда найти твердый предмет для открывания консервной банки просто невозможно. Тогда на помощь приходит смекалка и руки.
Любая консервная банка состоит из трех частей: трубы и двух крышек. Наша цель — особым образом нарушить заводской конструктив. Для этого не требуется быть богатырем, достаточно средней человеческой силы.
Какие-то три минуты и консервная банка открыта. Самое главное — заверните для завершающего этапа ее в пакет или бумагу, чтобы не растерять на земле ценное содержимое.
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