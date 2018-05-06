Вскрываем консервную банку голыми руками

Всегда найдутся время и место, когда найти твердый предмет для открывания консервной банки просто невозможно. Тогда на помощь приходит смекалка и руки.

Любая консервная банка состоит из трех частей: трубы и двух крышек. Наша цель — особым образом нарушить заводской конструктив. Для этого не требуется быть богатырем, достаточно средней человеческой силы.

Какие-то три минуты и консервная банка открыта. Самое главное — заверните для завершающего этапа ее в пакет или бумагу, чтобы не растерять на земле ценное содержимое.