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На Минздрав пожаловались в Верховный суд
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На Минздрав пожаловались в Верховный суд 

News.ru 1 час назад
Структура Минкомсвязи ФГБУ НИИ «Восход», которая в интересах государства занимается разработкой программного обеспечения для обработки данных, обратилась в Верховный суд с жалобой по делу против российского Министерства здравоохранения. Об этом сообщает РБК.
По словам представителей компании, в 2016 году ведомство не оплатило её услуги. Ущерб составил порядка 90 миллионов рублей. Уточняется, что в число услуг, предоставляемых «Восходом», входит функционирование компьютеров в больницах, электронные картотеки, а также запись к врачу в Интернете.
«Кассационная жалоба судом зарегистрирована и передана на изучение судье Верховного суда Олегу Шилохвосту», — рассказал юрист Данил Дрозд, представляющий компанию.
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