На Минздрав пожаловались в Верховный суд

Структура Минкомсвязи ФГБУ НИИ «Восход», которая в интересах государства занимается разработкой программного обеспечения для обработки данных, обратилась в Верховный суд с жалобой по делу против российского Министерства здравоохранения . Об этом сообщает РБК.

По словам представителей компании, в 2016 году ведомство не оплатило её услуги. Ущерб составил порядка 90 миллионов рублей. Уточняется, что в число услуг, предоставляемых «Восходом», входит функционирование компьютеров в больницах, электронные картотеки, а также запись к врачу в Интернете.