Возле администрации Ленинского района реставрируют памятник Ленину

Сейчас идёт реставрация памятника В. И. Ленину, который стоит возле администрации Ленинского района Новосибирска (улица Станиславского, 6а) — напротив Монумента Славы.

«У меня здесь встреча — стою и наблюдаю: прям сейчас его реставрируют. Сначала я подумал, что моют, показалось, что пена, но подъехал поближе и понял, это была шпаклёвка, сейчас его красят», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Александр.

Этот памятник — отливка известной работы скульптора С. Д. Меркулова, установленной на канале имени Москвы в 1937 году. По информации туристического портала Новосибирской области, он предположительно установлен после 9 декабря 1970 года, когда указом президиума Верховного Совета РСФСР левобережная часть Новосибирска была разделена на два административных района — Кировский и Ленинский.

В конце апреля в Новосибирске помыли несколько памятников — по традиции Александру III на набережной, Ленину — на площади Ленина и у университета водного транспорта.