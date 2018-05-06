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Руководителя «Ижметмаша» оштрафовали за задержки по зарплате сотрудникам
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Руководителя «Ижметмаша» оштрафовали за задержки по зарплате сотрудникам 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Индустриального района Ижевска провела проверку соблюдения руководством АО «Ижметмаш» требований трудового законодательства. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, по коллективному обращению сотрудников предприятия проверялась своевременность выплаты заработной платы.
Установлено, что сумма задолженности по зарплате за январь-февраль 2018 года перед трудовым коллективом составляла 5 млн рублей. В связи с этим, прокуратура приняла комплекс мер. В адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по инициативе прокуратуры генеральный директор предприятия и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы» и оштрафованы.
Отмечается, что после этого задолженность по заработной плате на предприятии погашена в полном объёме.
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