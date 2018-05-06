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Следователи начали проверку после гибели подростка-зацепера в Подмосковье
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Следователи начали проверку после гибели подростка-зацепера в Подмосковье
Авторадио
3 часа назад
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Подмосковье Сегодня
Тело 16— летнего молодого человека обнаружили сегодня днем на крыше электрички Москва-Нахабино, когда электропоезд прибыл в депо. У мальчика обнаружили специальное снаряжение и видеокамеру.
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