Следователи начали проверку после гибели подростка-зацепера в Подмосковье

Тело 16— летнего молодого человека обнаружили сегодня днем на крыше электрички Москва-Нахабино, когда электропоезд прибыл в депо. У мальчика обнаружили специальное снаряжение и видеокамеру.