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Следователи начали проверку после гибели подростка-зацепера в Подмосковье
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Следователи начали проверку после гибели подростка-зацепера в Подмосковье 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Тело 16— летнего молодого человека обнаружили сегодня днем на крыше электрички Москва-Нахабино, когда электропоезд прибыл в депо. У мальчика обнаружили специальное снаряжение и видеокамеру.
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